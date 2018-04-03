Сухопутный участок «Турецкого потока» находится на стадии обсуждения

В закладки

Москва, 3 апреля. Российская Федерация и Турция обсуждают протокол по условиям прокладки наземного участка газового провода «Турецкий поток». Об этом во вторник рассказал глава министерства энергетики РФ Александр Новак.

Российский министр отметил, что по второй ветке решения все приняты по прокладке морского участка, идут активные строительные работы.

«Что касается сухопутного участка, пока по нему идет стадия обсуждения, протокол по условиям прокладки. Этот протокол на сегодняшний день обсуждают коммерческие компании между собой, и как вы знаете, реализация этого сухопутного участка будет совместной компанией», — подчеркнул Новак.

Напомним, осенью минувшего года совет директоров российской компании «Газпром» утвердил создание совместной с турецкой Botas проектной компании для возведения сухопутного участка газопровода «Турецкий поток».

Ранее «Газпром» сообщал, что совместная компания формируется на равноправной основе для реализации на турецкой территории сухопутного участка второй нитки «Турецкого потока» в рамках межправительственного соглашения между Москвой и Анкарой.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.