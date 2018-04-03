Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Экономика
Сухопутный участок «Турецкого потока» находится на стадии обсуждения
Экономика
Путин: РФ и Турция сделают все необходимое для запуска АЭС «Аккую» в 2023 году
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сухопутный участок «Турецкого потока» находится на стадии обсуждения

    13:40  3 Апреля 2018
    301

    Сухопутный участок «Турецкого потока» находится на стадии обсуждения

    Москва, 3 апреля. Российская Федерация и Турция обсуждают протокол по условиям прокладки наземного участка газового провода «Турецкий поток». Об этом во вторник рассказал глава министерства энергетики РФ Александр Новак.

    Российский министр отметил, что по второй ветке решения все приняты по прокладке морского участка, идут активные строительные работы.

    «Что касается сухопутного участка, пока по нему идет стадия обсуждения, протокол по условиям прокладки. Этот протокол на сегодняшний день обсуждают коммерческие компании между собой, и как вы знаете, реализация этого сухопутного участка будет совместной компанией», — подчеркнул Новак.

    Сухопутный участок «Турецкого потока» находится на стадии обсуждения

    Напомним, осенью минувшего года совет директоров российской компании «Газпром» утвердил создание совместной с турецкой Botas проектной компании для возведения сухопутного участка газопровода «Турецкий поток».

    Ранее «Газпром» сообщал, что совместная компания формируется на равноправной основе для реализации на турецкой территории сухопутного участка второй нитки «Турецкого потока» в рамках межправительственного соглашения между Москвой и Анкарой.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #турция #новак #турецкий поток
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018 56
      Читать
      16:14
      Сегодня

      Соловьев о маркировке его передачи в YouTube: Google боится видео российских телеканалов
      14:34
      Сегодня

      Россия стала эталоном проведения прозрачных выборов для Запада: в ОП РФ согласились с оценкой Путина
      14:06
      Сегодня

      Автомат Калашникова разобрали на товарные знаки
      11:24
      Сегодня

      В Сети появилось видео получения Путиным удостоверения президента РФ
      11:12
      Сегодня

      Как отдыхаем в 2018 году: майские каникулы, двухдневная рабочая неделя и июньские выходные

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018 56

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      918

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      970

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1378

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      8586
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20   3 Апреля 2018
      56
      Абсолютная победа: что означает результат Путина на выборах

      Абсолютная победа: что означает результат Путина на выборах

      13:39   3 Апреля 2018
      2309
      Около 5 тыс. националистов проводят марш «За украинское будущее без олигархов» в Киеве

      Около 5 тыс. националистов проводят марш «За украинское будущее без олигархов» в Киеве

      12:21   3 Апреля 2018
      4370
      Украина ответит за пиратство: эксперт объяснил необходимость постоянного присутствия ЧФ в Азовском море

      Украина ответит за пиратство: эксперт объяснил необходимость постоянного присутствия ЧФ в Азовском море

      11:01   3 Апреля 2018
      31108