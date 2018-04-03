Тулеева назначили депутатом парламента Кемеровской области

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Кемерово, 3 апреля. Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев получил мандат совета народных депутатов региона. По словам представителя избирательной комиссии Кемеровской области, 73-летнему Тулееву передали вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, который сложил свои полномочия в 2016 году.

Представитель избиркома напомнил, что в 2013 году Тулеев возглавлял единый список кандидатов, который выдвинула партия «Единая Россия» на выборы депутатов областного совета.

Облсовет должен выдать Тулееву удостоверение депутата и включить в один из комитетов, заключил он, передает ТАСС.

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, подал в отставку 1 апреля после страшной трагедии, произошедшей 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, большинство из которых — дети. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Цивилев.

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