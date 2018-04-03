Кузнецова предложила создать ведомство для мониторинга социальных сетей

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Москва, 3 апреля. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в России необходимо создать уполномоченный орган, который будет отслеживать ситуацию в социальных сетях.

В ходе заседания президиума координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ она коснулась вопроса информационной безопасности. По словам Кузнецовой, тема наличия уполномоченного органа является ключевой в решении проблемы информационной безопасности в России. Омбудсмен подчеркнула, что в стране должен появиться институт, который будет отслеживать ситуацию в социальных сетях и в Интернете в целом.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили принять в России закон, который введет ответственность за ложную информацию в Сети. Ранее уголовное дело завели на украинского пранкера, который в Интернете опубликовал ложные сведения о числе пострадавших при пожаре в Кемерово. По его данным, их было несколько сотен, а не 64 человека.

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