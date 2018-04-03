Абсолютная победа: что означает результат Путина на выборах

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Состоявшиеся 18 марта выборы президента Российской Федерации стали самыми чистыми в истории нашей страны, заявил действующий глава государства Владимир Путин на встрече с руководителем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. В ходе встречи глава ЦИК поздравила Владимира Путина с убедительной чистой победой и вручила ему удостоверение избранного главы государства. В чем уникальность состоявшихся президентских выборов, Федеральному агентству новостей объяснил известный журналист, член Общественной палаты РФ, генеральный директор некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия» Евгений Примаков.

«Безусловно, это самые чистые и прозрачные выборы, которые у нас когда-либо были, — отметил Евгений Примаков. — И самый главный их итог — это не ожидаемая и предсказуемая победа Владимира Путина, а та поддержка, которую он получил, тот процент голосов, который он набрал. Но речь тут не только о победе по числу отданных за него голосов. Дело в том, что Владимир Путин получил просто большинство голосов всех россиян — всех граждан России, которые обладают правом голоса. То есть это абсолютный выигрыш, это абсолютная победа. Это означает абсолютную поддержку россиянами той политики, которую олицетворяет Путин. У нас есть национальный лидер».

Евгений Примаков подчеркнул, что поддержка международной политики России, которую осуществляет Владимир Путин, даже превышает данные голосования на президентских выборах.

«Нужно понимать, что по некоторым направлениям, например, по внешнеполитическому, которое мне ближе, поддержка россиянами Владимира Путина даже выше, чем тот процент голосов избирателей, который он получил, — отметил собеседник ФАН. — Напомню, из других кандидатов вешнюю политику Путина серьезно критиковали только, пожалуй, двое — Григорий Явлинский и Ксения Собчак. Остальные кандидаты, хоть и выступали с критикой, но, так и или иначе, стратегически поддерживали внешнюю политику, которую ведет Россия. То есть в этом вопросе поддержка Владимира Путина вообще за 90%».

Но очень важно помнить, что сказал Владимир Путин по результатам выборов, — в этой кампании нет проигравших, отметил Евгений Примаков.

«Напомню, сам Владимир Путин говорил во время встреч с своими доверенными лицами как во время избирательной кампании, так и после выборов, когда он пришел в свой штаб: в этих выборах не должно быть проигравших. Путин — национальный лидер и президент всех россиян, в том числе тех, кто голосовал против него, тех, кто не ходил на выборы, и так далее. Нашему обществу необходима гармонизация политической жизни, необходимо исключить какие-то маргинальные агрессивные заявления в адрес друг друга», — подчеркнул эксперт.

По словам Примакова, сейчас всем гражданам России важно объединиться вокруг общепризнанного национального лидера, чтобы двигаться вперед.

«По итогам выборов тот кредит доверия, который есть у Владимира Путина, позволяет ему уже сейчас начать серьезные перемены, о которых он, в частности, говорил во время своего послания Федеральному собранию. Для этого мы должны быть, конечно, не железобетонно едины — такое единообразие и невозможно, и недемократично, но, по крайней мере, мы должны иметь общие ценности и общие переживания за свою родную страну. И я уверен, что мы этого обязательно добьемся», — резюмировал Евгений Примаков.

Как сообщает официальный сайт Кремля, в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой президент России Владимир Путин выразил благодарность ей лично и всем членам Центризбиркома, работавшим в ходе избирательной кампании. Президент подчеркнул, что работа ЦИК была проведена на высочайшем не только техническом, но и организационном уровне.

«Как многие уже сказали, это, наверное, были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», — отметил Путин.

«Действительно, все было максимально прозрачно для общественных наблюдателей, им создали все условия. Все было максимально открыто», — отметила Памфилова, поблагодарив президента за высокую оценку работы ЦИК.

Напомним, на выборах президента России, которые состоялись 18 марта, убедительную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, получивший 76,69% голосов избирателей.

На втором месте Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов, «бронза» у Владимира Жириновского, получившего 5,65% голосов. Ксения Собчак заняла четвертое место с результатом 1,68% голосов. У Григория Явлинского — 1,05%, у Бориса Титова — 0,76%, у Максима Сурайкина — 0,68%, у Сергея Бабурина — 0,65% голосов.

Явка избирателей составила 67,54%.

Наблюдатели отмечают, что за действующего президента Владимира Путина проголосовало рекордное число избирателей. Путин побил собственный рекорд по количеству отданных за него голосов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, в первую очередь за счет того, что в выборах-2018 активно участвовала молодежь. Как отмечают эксперты, Путину удалось сплотить и объединить российское общество.

Все наблюдатели, в том числе зарубежные, отмечают честность и прозрачность состоявшихся в России президентских выборов. Тут сыграли роль и новые технологии: видеокамеры, КОИБы, QR-коды помогли минимизировать количество нарушений. Выявленные нарушения сразу же пресекались, виновные привлекаются к ответственности. Количество участков, на которых аннулированы результаты голосования, незначительно — на 23 марта их было всего шестнадцать. Это при том, что голосование на выборах президента России проходило более чем на 90 тысячах участках.

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