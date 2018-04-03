Шойгу встретился с главой Минобороны КНР, прибывшим с визитом в Москву

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Москва, 3 апреля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился с коллегой из КНР генерал-полковником Вэй Фэнхэ перед VII Московской конференцией по международной безопасности.

Визит делегации Китая в Москву связан с желанием Пекина показать США тесные связи с Россией и выразить единую позицию с российским руководством по международным вопросам. Об этом заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече с Сергеем Шойгу.

Он поблагодарил главу Минобороны РФ за теплый прием, оказанный делегации в Москве, и рассказал, что это его первый международный визит в качестве главы военного ведомства. Фэнхэ добавил, что визит в РФ был согласован с главой КНР Си Цзиньпином.

«В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших Вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие... чтобы американцам дать знать о тесных связях ВС Китая и России», — сказал Вэй Фэнхэ.

Китайский министр акцентировал внимание на готовности Пекина на различных международных площадках выразить единую позицию по актуальной проблематике. Сергей Шойгу отметил беспрецедентно высокий уровень партнерства РФ и КНР.

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