МИД РФ не видит возможности созвать Совет Россия-НАТО в текущих условиях

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Москва, 3 апреля. В министерстве иностранных дел России сомневаются в возможности созвать Совет РФ-НАТО в текущей ситуации. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Как оно в этих условиях может быть созвано?» — отметил Грушко, отвечая на вопрос РИА Новости.

Напомним, что отношения между Россией и западными странами в очередной раз обострились после того, как Великобритания обвинила РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были госпитализированы в начале марта в британском городе Солсбери. При этом Лондон не предоставил никаких доказательств в подтверждение своим словам, ограничившись формулировкой «велика вероятность». Однако одних подозрений оказалось достаточно, чтобы выслать из страны часть российских дипломатов.

Вскоре целый ряд стран, включая США, Канады, Чехии, Польши, Германии, Франции, Италии и Испании последовали примеру Великобритании. Москва приняла ответные меры и выслала иностранных дипломатов, работающих в России.

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