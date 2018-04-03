Заворотный о новой книге «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину». ФАН-ТВ

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В столичном «Библио-Глобусе» прошла встреча читателей с политологом Сергеем Заворотным и журналистом Алексеем Бердниковым. Писатели представили российской публике новую книгу об украинской трагедии. Она называется «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». На 542 страницах — подробное и нелицеприятное расследование событий государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.

Чего еще мы не знаем о трагическом финале правительства Виктора Януковича? Об этом автор книги, политолог Сергей Заворотный рассказал корреспонденту ФАН-ТВ Анастасии Алексеевой. Советник Николая Азарова считает, что современная общественность недооценивает роль бывшего президента Украины. У Виктора Януковича было два шанса подавить Майдан, но он ими не воспользовался. В результате Россия потеряла братский славянский народ и вместе с ним своеобразный «пояс безопасности».

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