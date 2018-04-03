3 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Установлены все причастные к теракту в метро Петербурга

Следствие установило всех причастных к теракту в метро Петербурга Ровно год прошел со дня теракта в петербургском метрополитене. Сегодня расследование уголовного дела практически завершено, сообщают в Следственном комитете РФ. По словам официального представителя ведомства, все причастные к преступлению лица установлены, включая заказчика, организатора и исполнителей. Напомним, взрыв прогремел 3 апреля около 14.30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Смертник привел в действие взрывное устройство. 15 пассажиров погибли, еще около 100 пострадали.

СК РФ завел уголовное дело на Авакова за недопуск россиян к выборам президента Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По мнению следствия, именно Аваков отдал украинской полиции распоряжение не допускать проживающих на Украине россиян к голосованию на выборах президента России в 2018 году. В день выборов, 18 марта, у российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове были созданы кордоны сил МВД Украины. Одновременно у заслонов проходили митинги националистов, которые угрожали гражданам России, пытающимся пройти к месту голосования.

ФСБ поймала шпионов, пытавшихся продать за границу секретные военные карты Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли передачу секретных военных карт иностранцам в Свердловской области, Омске и Крыму. Задержанными оказались трое россиян и один гражданин Украины. Где конкретно они работают или служат, пока неизвестно. Также не уточняется информация о том, для кого предназначались материалы. Задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России и отказались от совершения подобных действий в дальнейшем. Им были объявлены предупреждения о недопустимости деяний, попадающих под такие статьи уголовного кодекса, как «Государственная измена» и «Шпионаж».