Путин вылетел в Анкару после встречи с главой ЦИК — Песков

В закладки

Москва, 3 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о повестке дня главы российского государства Владимира Путина на вторник, 3 апреля.

Песков напомнил, что во вторник утром Путин встретился с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой, которая вручила ему удостоверение президента РФ.

«Они обменялись мнениями о том, как прошли выборы. Рассказала (Памфилова — Прим.ред.) о планах работы на перспективу», — отметил пресс-секретарь.

Затем президент России Владимир Путин вылетел в Анкару, и в скором времени ожидается начало рабочего визита, добавил Песков.

«Первая часть двусторонняя, которая состоится сегодня. Трехсторонняя встреча будет завтра — российско-турецко-иранская, которая также будет включать беседу с президентом Ирана Хасаном Роухани», — уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, во вторник утром Путин встретился с председателем ЦИК, которая вручила ему удостоверение президента России. Кроме того, глава российского государства назвал прошедшие в марте выборы-2018 самыми прозрачными и чистыми в истории России.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.