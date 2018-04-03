Москва пообещала НАТО асимметричный ответ по делу Скрипаля

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Москва, 3 апреля. Постпред РФ при НАТО Александр Грушко заверил, что на любые недружественные шаги альянса Россия предпримет встречные меры.

«Москва сможет ассиметрично ответить на любые недружественные шаги НАТО и защитить свои интересы», — заверил он.

Ранее В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство. По словам Грушко, нежелательными объявили семь человек. Кроме того, как отметил он, в Брюсселе заявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам», — сказал он.

Дипломатический конфликт разгорается на фоне отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению и объявил о высылке российских дипломатов.

После ряд стран Европы, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада заявили, что в знак солидарности с Британией вышлют в общей сложности более ста российских дипломатов.

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