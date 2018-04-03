Сирия: бойцы народного ополчения атаковали колонну США на дороге в Ракку

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Дамаск, 3 апреля. Сирийские ополченцы атаковали колонную американских военных на контролируемой курдскими силами территории. Об этом стало известно из источников, близких к руководству курдских «Сирийских демократических сил» (SDF). Несколько американских военных погибли в результате нападения, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Ополченцы атаковали колонну американской техники, двигавшейся из Манбиджа в Ракку, обстреляв ее из крупнокалиберных пулеметов. Нападение произошло к северу от Ракки, на дороге неподалеку от Айн-Исса.

В результате нападения были убиты двое американских военнослужащих, еще восемь человек получили ранения. Пострадавшие американцы были эвакуированы в Ракку на вертолетах и колонна продолжила движение.

Ранее стало известно, что силы «народного ополчения Ракки», состоящие из арабов, недовольных действиями коалиции США и репрессиями со стороны курдских группировок, обстреляли военную базу США в районе Айн-Исса. Также атаке подверглась другая колонна американской техники.

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