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Дамаск, 3 апреля. Колонна американских автомобилей была взорвана на северо-востоке Сирии, шесть военнослужащих США погибли.

Как сообщает канал WarGonzo со ссылкой на местных жителей, инцидент произошел в пятницу, 30 марта. Шесть военных американских джипов марки Toyota Land Cruiser двигались по трассе Абъяд-Хасака, когда их атаковала группа местной самообороны. В результате атаки ополченцев два автомобиля из шести оказались полностью уничтоженными.

Всего в кортеже находилось около 30 американских военных — шестеро погибли, еще восемь получили ранения. После атаки колонна оказалась заблокирована на трассе, для эвакуации группы были вызваны вертолеты ВВС США.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон может отравить на территорию ближневосточного государства дополнительные воинские подразделения. В то же время американский президент Дональд Трамп ранее пообещал, что США уйдут из Сирии.

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