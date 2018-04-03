Сирийская «реконкиста»: арабы атаковали базу США, курдам приготовиться

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Согласно сообщениям телеграмм-канала Directorate-4, который занимается освещением событий сирийского гражданского конфликта, группировка «Народные силы сопротивления» (НСС), поддерживающая официальный Дамаск, обстреляла ракетами типа «Град» военную базу США в районе города Ракка, находящуюся на территории так называемого «Сирийского Курдистана» (Рожавы).

На опубликованных кадрах, впрочем, зафиксирован лишь обстрел из минометов. Тем не менее, представители НСС объявили, что продолжат борьбу с американскими и курдскими силами в арабских районах страны вплоть до их полного изгнания из Сирии.

Новый виток противостояния

Гуманитарная трагедия города Ракка и других арабских территорий, попавших в зону влияния курдских Сирийских демократических сил (СДС), еще ждет своего описания. По самым скромным оценкам, из населенных преимущественно арабами территорий «Сирийского Курдистана» бежало около полумиллиона беженцев, общее же число перемещенных лиц на территории Рожавы составляет не менее 2,3 млн человек, при общем населении этих сирийских регионов чуть более 4,6 миллионов.

Таким образом, беженцы на сегодняшний день составляют около половины всего населения «Сирийского Курдистана», причем они в значительной мере не только лишены крова, полноценной еды и средств к существованию, но и во многом отрезаны от источников гуманитарной помощи. Такая ситуация создает в среде беженцев явные антикурдские и антиамериканские настроения, так как эти люди справедливо полагают курдов и США ответственными за свое бедственное положение.

Вторым фактором уже стартовавших в «Сирийском Курдистане» массовых протестов арабов (в первую очередь — в южных провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор) стало введение властями Рожавы нового «военного налога». Смысл данного побора (уже прозванного «налогом на Африн» из-за того, что формально он был увязан с действиями Турции в данном регионе) достаточно сомнительна. В то же время социальное напряжение, вызываемое введением дополнительных сборов в ситуации гуманитарной катастрофы и разрушенной экономики Ракки и Дейр-эз-Зора, нельзя недооценивать — ситуация межэтнического противостояния между курдами и арабами сегодня выходит на новый уровень.

Исходя из последних сообщений, поступающих из провинций Ракка и Дейр-эз-Зор, можно заключить, что арабская община уже перешла к вооруженной борьбе и де-факто требует передачи Ракки, Манбиджа, Табки и других крупных арабских городов, формально находящихся «в составе» Рожавы, под контроль арабов, а также настаивает на изгнании американских оккупантов.

Следует подчеркнуть, что эта борьба не консолидируется под знамена поверженных джихадистских группировок: на первый план в арабской «реконкисте» выходит не религиозный фактор, но фактор этнический и национальный, в рамках которого курды и американцы воспринимаются как захватчики и пришельцы извне, ущемляющие права коренного населения.

Историческая справка

Ситуация противостояния арабской и курдской общин в Сирии имеет давнюю историю. Оно стартовало еще во времена французского мандата, когда Париж проводил в стране практику стравливания национальных общин в обычном колониальном стиле «разделяй и властвуй». В рамках этой стратегии на территории нынешних Сирии и Ливана было создано целых пять государств: суннитские с центрами в Алеппо и Дамаске, государство друзов и государство алавитов, а также «Великий Ливан». Кроме того, со стороны курдов еще в 1930-х годах стартовало сильнейшее автономистское движение, которое провозгласило своей целью немедленное отделение «курдских территорий» от Алеппо при первой же возможности.

После обретения Сирией независимости в 1943 году Дамаск, получивший гегемонию в новой Сирии, постарался перевести взаимоотношения с курдами на политическую основу. Однако курды предпочли и дальше «сидеть на французских штыках», пытаясь всеми силами оставить французские войска в провинции Аль-Джазира, чтобы отторгнуть ее от Сирии. Но слабые и зависимые от Гитлера вишистские власти отказались рассматривать любой новый статус существовавшей курдской автономии в мандатной Сирии и фактически закрыли глаза на объединение Дамаска и Алеппо — без учета интересов курдской автономии и при аннексии друзских и алавитских территорий в рамках объединенной независимой Сирии.

Шаткое равновесие между арабами и курдами существовало в период 1943—1961 годов, когда курды даже смогли зарегистрировать свою политическую организацию — «Демократическую партию Сирийского Курдистана». Однако ее лидеры, в частности Дахам Миро, на практике снова решили идти путем курдского сепаратизма, установив тесные взаимоотношения с иракскими курдами, в том числе с Мустафой Барзани. Последний в 1958 году поднял восстание в «Иракском Курдистане» и добился его фактической независимости от Багдада.

«Демократические партии Курдистана», организованные в Сирии, Ливане, Турции и Иране, по сути, превратились в «иностранных агентов», ставивших своей единственной целью помощь барзанистскому движению. Согласно их идеологии, «Иракский Курдистан» должен был оказаться центром курдского независимого государства. При этом успех в остальных частях виртуального «Большого Курдистана» неразрывно связывался с успехом или неудачей клана Барзани в Ираке.

Итогом такой близорукой политики ближневосточных курдов стали этнические чистки в Сирии и других арабских странах.

23 августа 1962 года сирийское правительство провело специальную перепись населения в провинции Аль-Джазира, населенной преимущественно курдами. В результате нее около 120 тысяч курдов (примерно пятая часть от тогдашней общей численности сирийских курдов) были лишены сирийского гражданства и поражены в правах.

В 1965 году практика борьбы с курдским сепаратизмом была продолжена: сирийское правительство приняло решение о создании так называемого «арабского кордона» (Hizam Arabi) в провинции Аль-Джазира вдоль всей турецкой и иракской границы. Кордон имел 300 километров в длину и 10—15 километров в ширину, а для его укрепления на приграничные территории были переселены арабы-бедуины, в то время как 140 тысяч курдов были депортированы во внутренние районы Сирии.

В целом ситуацию с курдским сирийским меньшинством Дамаску удалось более-менее исправить только к началу 2010-х годов. Как ни парадоксально, благодетелем сирийских курдов выступил… Башар Асад, который в апреле 2011 года подписал указ, дающий сирийский гражданский статус всем курдам, проживающим в провинции Хасаке (Аль-Джазира).

Тем не менее, к началу гражданской войны в Сирии вопрос «курдов без гражданства» закрыть не успели — из 300 тысяч курдов-апартидов сирийский паспорт успели получить лишь около 6 тысяч человек, после чего военные действия в значительной мере замедлили улучшение гуманитарной обстановки.

Нынешняя ситуация

Нетрудно заметить, что сегодняшняя политика курдов повторяет худшие варианты арабского наступления на курдские права в 1960—1990 годах. Практика лишения гражданских прав, национальной и религиозной сегрегации, дополнительных налогов, взимаемых по принципу национальной принадлежности на де-факто оккупированных территориях, не может привести ни к чему, кроме как к социальному и гражданскому взрывам, переходящим в новый этап гражданской войны.

Дополнительным фактором выступает здесь то, что нынешние власти курдской автономии снова пытаются усидеть на иностранных штыках — теперь уже «Томагавках» и «Рапторах». Они не учитывают, что практика сирийских курдов в 1940-х годах и недавнее поражение Барзани в Киркуке говорят о тупиковости надежд на иностранную помощь. Решение арабско-курдских противоречий может быть осуществлено исключительно в рамках политического процесса в самой Сирии, тогда как попытки одностороннего объявления независимости или военного решения вопроса заведомо обречены на провал.

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