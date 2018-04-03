Власти Сочи помогут жильцам сгоревшей пятиэтажки

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Сочи, 3 апреля. Жильцам сгоревшего в Сочи многоквартирного дома окажут всю необходимую поддержку.

Как рассказали в администрации города, части жильцов уже выплачено по 5 тысяч рублей на первичные расходы, при этом с каждой семьей будет проведена индивидуальная работа.

«К счастью, объект был заселен лишь частично. Сейчас 19 погорельцев размещены в резервном фонде — в ЖК «Лесное» на улице Транспортной. Муниципалитет окажет погорельцам всю помощь в рамках закона», — говорится в сообщении мэрии Сочи.

Напомним, 2 апреля в Сочи загорелся пятиэтажный дом, площадь возгорания достигала 500 квадратных метров. Все находившиеся в здании люди были своевременно эвакуированы. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сгоревший дом был самостроем.

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