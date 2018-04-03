Московские следователи проверяют торговые центры в Кемерово

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Кемерово, 3 апреля. Столичные следователи совместно с коллегами из СКР по Кемеровской области проводят проверки в торговых центрах города. Им поступили жалобы на проблемы с пожарной и технической безопасности в ТЦ «Лапландия» и «Променад», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме того, сегодня сотрудники СКР побывали в Управлении пожарного надзора, где изъяли документы, касающиеся торгового центра «Зимняя вишня».

Как рассказал ФАН источник в СК по Кемеровской области, жалобы в СНК поступали от жителей города и раньше.

«Как выяснилось, еще три года назад, в Службу по надзору и контролю поступали жалобы, что в ТРЦ «Лапландия» лопнула поперечная балка, держащая потолок, рассказывает источник. — Никто не отреагировал».

Напомним, крупный пожар произошел в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 75 человек.

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