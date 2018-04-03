МИД РФ рассказал о корыстном умысле НАТО в деле Скрипаля 

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Москва, 3 апреля. «Дело Скрипаля», каковы бы ни были его отправные события, может быть использовано руководством НАТО для того, чтобы аргументировать рост расходов на обороны и соответственно — увеличение военного бюджета европейских стран. Об этом заявил в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай» замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Грушко напомнил, что суммарный военный бюджет европейских стран Альянса составляет около 270 млрд евро, однако США и руководство НАТО настаивает на том, чтобы оборонные расходы европейских стран были увеличены до 2% от бюджета — в результате получится около 400 млрд евро, что превышает расходы России на оборону примерно в 10 раз. В этих условиях НАТО необходим «большой враг», чтобы заставить Европу потратиться на оборону.

«Я думаю, что все это было задумано и потому что в ближайшее время общественному мнению (стран-членов альянса) придется обосновывать, куда идут деньги, потому что речь идет о колоссальных тратах, — предположил Грушко. — Понятно, что эти траты будут предметом общих дискуссий. И чтобы их реализовать, нужен большой враг».

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