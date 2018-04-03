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Москва, 3 апреля. На Украине заявили о значительном росте транзита российского газа. Так, пресс-служба «Укртрансгаза» во вторник сообщает, что в марте 2018 года транзит российского природного газа через Украину по сравнению с мартом прошлого года увеличился на 21,3% и составил 8,1 млрд куб. м.

Согласно приведенной информации, среднесуточный транзит составил 260 млн куб. м, что почти на 50 млн куб. м, или на 22%, больше, чем в феврале.

При этом по результатам первого квартала транзит уменьшился на 13,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года — до 20,1 млрд куб. м.

С 1 марта российская сторона прекратила поставки газа Украине, также «Газпром» начал расторжение контрактов с «Нафтогазом».

Напомним, в минувший понедельник, 2 марта, спустя день после начала акции #Прикрути, Украина уменьшила потребление природного голубого топлива в среднем на 14%. Ранее украинская компания «Нафтогаз» обратилась к «Киевэнерго» с просьбой отключить отопление в своем офисе.

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