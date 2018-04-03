Вши и шубы: Володин дал совет латвийским депутатам

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Москва, 3 апреля. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин во время обсуждения на пленарном заседании заявления о неприемлемости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств отметил, что «шубы», в которые латвийские депутаты опасаются «пустить русскую вошь», тоже русские.

В ходе заседания депутат Госдумы Сергей Шаргунов озвучил заявление латвийского депутата Сейма Эдвина Шноре.

«Если однажды пустить русскую вошь в шубу, вывести ее оттуда будет трудно», — процитировал он.

Спикер Госдумы отметил, что необходимо напомнить депутатам Сейма, что «шубы они всегда русские носили». В связи с этим Володин посоветовал латвийским политикам подумать, «какая им в этих шубах отводится роль».

Спикер нижней палаты парламента также призвал более активно действовать против Латвии во всех областях.

Напомним, Государственная дума России во вторник, 3 апреля, приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, в котором предлагается ввести против Риги специальные экономические санкции.

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