Сирия против США и их курдских пособников: ополченцы подорвали американскую колонну в Хасаке

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В провинции Хасака погибло 6 и было ранено 8 военнослужащих вооруженных сил США, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на своего источника из числа местных жителей, проживающих на территории, которая прилегает к американской военной базе Аш-Шаддади.

«Колонна из 6 военных американских джипов марки Tyota Land Cruiser подорвалась в Сирии. <…>. Инцидент произошел 30 марта на трассе Абъяд — Хасака (источник смог выйти на связь только сейчас). По предварительной информации, подрыв совершили группы местной самообороны, выступающие против присутствия США. Две из шести машин уничтожены».

Информацию о подрыве американской колонны на трассе автору WarGonzo также подтвердил и источник в штабе курдской группировки:

«Всего в кортеже находилось порядка 30 американских военных. Как мы сообщили ранее из 6 джипов - уничтожены два. После подрыва картеж не смог продолжить движение. Эвакуацию всей группы производили три вертолета ВВС США, поднятые с базы в Аш-Шаддади. Выживших, раненых и погибших доставили на базу. Источник также сообщает, что это был не единственных инцидент с гибелью солдат США в Сирии за последние три дня».

Напомним, интернет-портал Military.com ранее назвал минувший март «самым смертоносным месяцем» для США в Сирии и Ираке. По официальным данным Пентагона, за этот месяц на этой территории погибло 8 американских военнослужащих. Однако среди них нет ни одного погибшего в Хасаке.

Заслуживает внимание и тот факт, что подрыв был устроен группами местной самообороны, выступающими против присутствия США на территории Сирии. Последнее время ополченцы различных отрядов народного сопротивления активизировали свои действия на территориях, подконтрольных курдским вооруженным формированиям.

В ночь с 1 на 2 ополченцы «Народного сопротивления Ракки» обстреляли американский военный штаб, развернутый в городе Айн-Исса. В выпущенном по итогам обстрела обращении, группировка заявила, что продолжит борьбу против США и поддерживаемых ими курдских вооруженных формирований, пока те не покинут ныне подконтрольные им территории Сирии.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) что сокрытие потерь американских военнослужащих в Сирии имеет политическую обусловленность:

«Ситуация с регулярными потерями людей, их подрывами, скажем, на фугасах, как, например, недавний подрыв в Манбидже или данный подрыв колонны в провинции Хасака, создает неприятный информационный фон для проведения американской операции в Сирии, которая до сих пор не согласована с Конгрессом США. То есть США находятся там без санкции Совета Безопасности ООН, без разрешения официального Дамаска и даже без согласования с собственным законодательным органом. Следственно, наличие таких потерь создает неприятную ассоциацию с войнами в Ираке и Афганистане, которые не очень популярны в американском обществе».

По словам эксперта, это также позволяет фактически уличить Дональда Трампа во лжи, который шел на выборы с заявлениями о прекращении практики США вторжений в другие страны

«Трамп продолжает практику Буша и Обамы, вторгается на территории других стран, это приводит как к поддержке терроризма на территории этих стран, так и к гибели американских солдат. Чем больше будет таких потерь, тем сильнее будут нападки на Трампа внутри страны».

Комментируя сам инцидент с гибелью американских военнослужащих, произошедший на трассе Телль-Абъяд — Хасака, собеседник ФАН отметил, что местное арабское население на занимаемых силами коалиции территориях не в восторге от присутствия там американцев и курдских вооруженных формирований, что создает обширную почву для диверсионной войны. Причем США и курдам следует ожидать атак сразу по трем направлениям:

«Это остатки ячеек «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ), которые продолжают свои нападения и на американцев, и на сирийцев, и на турок. Второе — это сирийские ополчения, которые заинтересованы в изгнании американских интервентов и их курдских пособников с территории Сирии. В-третьих, это различные туркоманские группировки, ориентированные на Турцию, которые могут действовать в интересах анонсированной Эрдоганом операции по взятию под контроль сирийско-турецкой границы, то есть городов Манбидж, Телль-Абъяд, Камышлы и вплоть до границы с Ираком».

Причем, по мнению эксперта, наличных сил американцев не хватит для ведения эффективных контрпартизанских действий:

«Для американцев было бы идеально в этой ситуации, если бы они могли положиться на курдские формирования. Но прямо у них перед глазами сейчас стоит пример Африна, который был фактически занят турецкой армией. Широкая поддержка курдов Соединенными Штатами никак не повлияла на действия Эрдогана. Если перед курдскими позициями не будет щита из американских подразделений, блокирующего фланг к северу или западу от Манбиджа или в районе Телль-Абъяда и Камышлы, Турция просто разобьет курдские формирования и обеспечит столь желаемую зону безопасности».

Эксперт обратил внимание на то, что США прекрасно понимают, что этот вопрос может быть также согласован с Россией и Ираном:

«То есть они дадут Турции зачистить сирийские территории от курдских вооруженных формирований, а уже потом все решить в рамках астанинского процесса или других форматов по окончательному урегулированию в Сирии. Американцы же используют курдов, во-первых, для того, чтобы сохранить какие-то позиции для послевоенного торга, а во-вторых, для того, чтобы вставлять палки в колеса Сирии и Ирану. Но карты для игры у США сейчас не самые лучшие, потому что практически все остальные игроки — Россия, Турция, Иран, Сирия — заинтересованы в том, чтобы американцы ушли, а курдский проект сепаратизма, на который американцы делали ставку, был закрыт».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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