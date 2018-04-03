Восьмикратный олимпийский чемпион Бьерндален объявил о завершении карьеры

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Осло, 3 апреля. В ходе специально созванной пресс-конференции восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьерндален объявил о завершении спортивной карьеры. Восьмикратный олимпийский и чемпион заявил, что хотел бы продолжить заниматься профессиональным спортом, однако минувший сезон станет для него последним.

Во время пресс-конференции легендарный Бьерндален был видимо растроган.

«У меня еще очень много мотивации, — сказал он со слезами на глазах. — Спорт по-прежнему приносит мне удовольствие. Я мог бы сказать, что устал, но это не так. Хотел бы провести в биатлоне еще несколько сезонов, но этот был для меня последним».

Напомним, Бьерндалену принадлежит несколько рекордов в профессиональном биатлоне — он восьмикратный золотой призер зимних Олимпийских игр и 95-раз побеждал на этапах Кубка мира.

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