Объявлена дата запуска системы tax free в России

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Москва, 3 апреля. Граждане иностранных государств с 10 апреля смогут получить выплаты по системе tax free в ряде городов, которые примут первенство мира по футболу — 2018. Об этом во вторник рассказал заместитель главы министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

«С 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе, в рамках тех локаций, пока ограниченных, которые определены, смогут выписывать эти чеки», — сообщил он.

По словам Евтухова, иностранцы, покупающие товары, которые на сегодняшний день в системе, смогут получать возврат НДС, передает РИА Новости.

Он также уточнил, что в настоящее время выбраны российская столица, Санкт-Петербург, Сочи и подмосковный Красногорск. Внедрить систему tax free собираются и в других городах ЧМ-2018.

Напомним, распоряжение о введении системы tax free в тестовом режиме в шести воздушных гаванях России было подписано главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым 12 февраля. Пилотный режим продлится до конца текущего года.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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