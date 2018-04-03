Успенский отреагировал на выход первой серии нового «Простоквашино»

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Москва, 3 апреля. Советский и российский писатель, автор сценария мультфильма «Простоквашино» Эдуард Успенский прокомментировал появление в Сети первой серии обновленного мультсериала.

Он отметил, что киностудия не имеет прав на «Простоквашино». По словам Успенского, создатели эпизода пытаются «изобразить, что имеют их и возможность действовать». Он пообещал подать на них в суд.

Как пишет RT, Успенский подчеркнул, что сейчас юристы готовят обращение. Как только документы будут готовы, «история будет развернута».

Он уточнил, что не смотрел новый эпизод мультсериала «Простоквашино». Напомним, ранее киностудия «Союзмультфильм» выложила в Интернет первый эпизод нового мультсериала «Простоквашино». Серия посвящена актеру и режиссеру Олегу Табакову.

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