Опубликовано видео скандала с Ароновой и Шакуровым перед спектаклем в Сургуте

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Ханты-Мансийск, 3 апреля. Народная артистка России, лауреат государственной премии РФ Мария Аронова вышла перед спектаклем «Маленькие трагедии» в Сургуте и рассказала, почему задержали показ. Как оказалось, компания, которая организовала гастроли, не заплатила артистам деньги за выступление.

Мария Аронова вышла на сцену и рассказала, что причина задержки спектакля не в том, что появились какие-то технические проблемы, а в том, что труппе просто не заплатили денег за выступление. Актриса отметила, что второй звонок раздается в театре, когда артисты получают на руки деньги за спектакль.

«Значит, данная дама, которая не называет своей фамилии, она пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата государственной премии выходить к вам, лгать вам, говоря о технических проблемах. Без нашего ведома был дан второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя ждем. Полностью готовые», — отметила Мария Аронова.

Скандал на спектакле в Сургуте. Сергей Шакуров, Мария Аронова и Михаил Полицеймако — вышли на сцену сургутской филармонии и полчаса ждали, пока им заплатят. pic.twitter.com/AcppTN8Ilw — ROTENBERG™ (@SERG__ROTENBERG) April 2, 2018

После того, как артистам привезли гонорар, начался показ спектакля. Мария Аронова прокомментировала скандал, который произошел в Сургуте.

«Сложилось так, что нам не заплатили денег. Нам как-то надо было себя защищать, мы попросили помощи у зрителей», — цитирует «Пятый канал» Марию Аронову.

В постановке «Маленькие трагедии» задействованы Мрия Аронова, Михаил Полицеймако и народный артист РСФСР Сергей Шакуров.

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