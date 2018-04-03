Пользователей Instagram возмутила позирующая с «невменяемым» медведем девушка в мехах

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Москва, 3 апреля. В сети Интернет появилось видео, где девушка с бутылкой шампанского позирует с живым медведем. Пользователи социальной сети Instagram возмутились поведением модели.

В комментариях к опубликованной записи пользователи стали задавать вопросы, почему медведь ведет себя совсем не агрессивно. Некоторые высказали мнение, что косолапого напоили спиртным, и поэтому он лежит на заснеженной дороге совсем спокойно и позволяет себя гладить.

Другие пользователи отметили, что девушка, на которой была натуральная меховая шуба, обнимается с медведем. Пользователи возмутились и сочли это за неуважение к дикой природе, сообщает «Ридус».

Видео было опубликовано на странице Rich kids of London в социальной сети Instagram. На сегодняшний день его посмотрели более 100 тысяч человек. Пользователи предположили, что девушка из России, так как «оператор» разговаривает с ней на русском языке.

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