«За этим шли в Европу?»: россияне отреагировали на шоу с голым прокурором на Украине

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Киев, 3 апреля. Прокурор Киевской прокуратуры Олег Билоус получил выговор за недостойное поведение после того, как показался голым на украинском канале ТЕТ. Об этом говорится в решении украинской Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Олег Билоус и его гражданская жена Диана стали победителями развлекательного шоу «ЛавЛавСаr». Участники этой программы должны были проходить различные испытания, во время которых прокурор и его подруга оказались абсолютно голыми.

Дисциплинарная комиссия отметила, что Билоус вел себя неприлично, использовал нецензурную лексику и находился в компании семи других обнаженных участников шоу. В Сети отреагировали на скандал с голым прокурором, отметив, что украинское телевидение снижает свои стандарты.

«Превзошли «Дом-2» в России, чтобы опуститься еще ниже», — написал Андрей Шабалин.

«Раньше прокуроров показывали в бане, но это был компромат, а сейчас шоу», — написала Ангелина.

«Это он хотел показать, что взятки не берет. И поэтому другими способами деньги зарабатывает, типа честный. Пока еще молодой не знает в систему», — предположил Эдуард Соколов.

Пользователи считают, что украинское ТВ демонстрирует все европейские «ценности» — открытость, гласность и демократию, отсутствие комплексов.

«Их европейские нравы. Именно за этим они шли в Европу?», — написал Александр Маркович. «Брал бы потихоньку взятки, как все порядочные украинские прокуроры, и не светился на голубых экранах», — уверен Гремлин. «Это Европа, не трогайте его», — посмеялся Андрей С.

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