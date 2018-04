Военную разведку США встревожили испытания российского «убийцы спутников»

В закладки

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Russia Conducts New Test of 'Nudol' Anti-Satellite System («Россия проводит новые испытания противоспутниковой системы «Нудоль»»), опубликованной на портале The Diplomat.

26 марта на космодроме Плесецк Россия провела шестое летное испытание своего нового зенитно-ракетного комплекса. Об этом стало известно от представителей оборонных ведомств США, знакомых с состоянием текущих разработок российского вооружения.

На этом испытании антиспутниковое оружие было запущено с транспортно-пусковой установки, предназначенной для развертывания этой системы. «Нудоль» была впервые успешно испытана в конце 2015 года и является частью комплекса кинетических перехватчиков, которые сейчас разрабатывает Россия. Среди них — ЗРК С-500/55Р6M и система ПРО следующего поколения А-235, которая придет на смену системе А-135, в настоящее время защищающей Россию.

И хотя «Нудоль» имеет много общего с системами перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории, американская военная разведка считает ее прежде всего антиспутниковой и называет «убийцей американских спутников».

Россия также продолжает тестировать новые модификации своего перехватчика с ядерной боеголовкой 53T6. В ноябре 2017 года Россия провела испытания новой модификации этой противоракеты, получившей название 53T6M, которая продемонстрировала возможность перехвата на высоте 100 км.

53Т6М может быть развернута в Московской области уже в конце 2018 года.

Официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу параллельного развития систем противоспутникового оружия Китаем и Россией. В феврале 2018 года Китай провел успешное испытание своего перехватчика KO09/DN-3 против баллистической ракеты средней дальности; DN-3 также способен выполнять антиспутниковую функцию.

В своей «Оценке международной угрозы безопасности» 2018 года глава Национальной разведки США Дэн Коутс отметил, что «Россия и Китай продолжают разрабатывать антиспутниковое оружие как средство снижения военной эффективности США и их союзников».

«Россия и Китай хотят иметь в своем арсенале неразрушающее и разрушительное оружие, которое можно будет использовать в ходе потенциального будущего конфликта», — сказал он.

«По нашим оценкам, если конфликт с участием России или Китая все же произойдет, каждая из стран будет оправдывать атаки на американские и союзные спутники необходимостью компенсации любого мнимого военного преимущества США в области военных, гражданских или коммерческих космических систем», — добавил Коутс.

В марте 2018 года директор разведывательного агентства США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Москва «продолжит разработку полного спектра наземного, воздушного и космического антиспутникового оружия в качестве средства понижения военной эффективности США и контроля эскалации конфликта, в случае, если сдерживание не удастся».

