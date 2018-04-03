Саакашвили обещает вернуться в Грузию и «покончить с мафией»

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Тбилиси, 3 апреля. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться на родину после президентских выборов и «покончить» с властями.

Он подчеркнул, что собирается вместе со своей командой реализовать программы, нацеленные на повышение уровня экономики и жизни в стране. При этом, по словам Саакашвили, выдвинутые против него в Грузии обвинения якобы преследуют только одну цель – не допустить возвращения экс-президента в страну.

«Сейчас против меня выдвинут обвинения с одной целью, чтобы я даже не думал вернуться в Грузию. Не дождетесь. Я приеду в Грузию и реализую все программы вместе со своей командой», — сообщил Саакашвили в видео, распространенном членами партии «Единое национальное движение».

По мнению Саакашвили, в настоящее время Грузия находится в «катастрофическом положении», причина которого заключается в «разгуле мафии». Экс-глава государства заявил, что покончит с ней и «не оставит грузинский народ в беде».

Напомним, Михаил Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. На родине он обвиняется в растрате порядка пяти миллионов долларов из государственных средств на личные нужды.

Также в Грузии Саакашвили заочно приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Ранее МВД страны заявляло, что Саакашвили будет арестован сразу после пересечения границы.

Напомним, как сообщало «Утро.ру», о планах вернуться к власти в Грузии в ближайшее время Саакашвили также заявлял в марте после того, как был выслан из Украины.

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