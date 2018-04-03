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    Китайские биологи обнаружили гены запаха лилий

    12:40  3 Апреля 2018
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    Китайские биологи обнаружили гены запаха лилий

    Пекин, 3 апреля. Китайские биологи обнаружили гены запаха лилий. В ходе исследования они проанализировали геном гибридной белой лилии «Сибирь» в период четырех стадий цветения. Итоги работы они представили в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

    Исследование провели в Китайском сельскохозяйственном университете. Биологи пояснили, что для цветущих растений запах играет важнейшую роль для их дальнейшего размножения. С его помощью происходит привлечение опылителей. Однако влияют вид и запах растений и на их коммерческую популярность, ведь некоторые сорта лилий активно используются в парфюмерии.

    В ходе исследования специалисты с помощью метода хромато-масс-спектрометрии проверили концентрацию летучих веществ на разных стадиях цветения лилии.

    Секвенировав РНК, полученные из лепестков лилий, они на основе анализа взвешенной сети коэкспрессии генов выделили три группы генов, отвечающих за ступени цветения, циркадные ритмы и запах цветков.

    Затем они провели количественный анализ экспрессии генов, выделив степень экспрессии каждого кандидата из группы генов, отвечающих за запах, в зависимости от стадии цветения.

    В результате биологи выделили 37 генов, отвечающих за регуляцию биосинтеза терпеноидов, 41 ген, участвующий в процессе выработки фенилпропаноидов, а также 90 генов, участвующих в регуляции производных жирных кислот. Выяснили они и то, что за производство летучих компонентов лилий отвечают гены-транспортеры ауксина (стимулятора роста плодов растений) и гиббереллинов, участвующих в процессе зацветания. 

    Ученые полагают, что их метод даст возможность более подробно исследовать молекулярные механизмы выделения растениями запаха и его регуляции.

    Ранее о другом открытии заявила международной группы ученых из США, Великобритании и Кении. По словам специалистов, им удалось изобрести средство, которое спасет человечество от укусов комаров.Прием препарата от паразитов ивермектин превращает человеческую кровь в мощный яд, который практических не оставляет шанса надоедливым москитам, пишет «Утро.ру».

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #гены #запах #лилия #биологи
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