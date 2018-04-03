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СК РФ опубликовал новое видео из горящего ТЦ в Кемерово
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    СК РФ опубликовал новое видео из горящего ТЦ в Кемерово

    12:21  3 Апреля 2018
    949

    СК РФ опубликовал новое видео из горящего ТЦ в Кемерово

    Москва, 3 апреля. СК РФ опубликовал новое видео из ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово, где в воскресенье, 25 марта, произошел страшный пожар.

    Как видно на кадрах, в торговом центре царит хаос, при этом в то время как одни посетители уже поняли, что происходит что-то очень серьезное, другие продолжают заниматься своими делами.

    «Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в комментарии Следственного комитета.

    В ведомстве отметили, что занимаются установлением личностей тех посетителей «Зимней вишни», кто попал на эти кадры. С их помощью, полагают в СК, можно будет более детально восстановить картину произошедшего.

    Напомним, один из крупнейших пожаров в современной истории России произошел 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Возгорание началось на последнем, четвертом, этаже здания. По версии СК РФ, наиболее вероятной причиной пожара стало короткое замыкание в батутном зале. Жертвами трагедии стали 64 человека — в том числе, 41 ребенок.  

     

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #пожар #видео #кемерово #кадры #зимняя вишня #посетители
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