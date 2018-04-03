CNN узнал о плане США по отправке дополнительных войск в Сирию

В закладки

Вашингтон, 3 апреля. Американские военные работали над планом по отправке дополнительных частей в Сирию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких представителей министерства обороны страны, а также администрации лидера США Дональда Трампа.

Отмечается, что речь шла об отправке десятков американских военнослужащих на север Сирийской Арабской Республики. По данным источников, вопрос обсуждался на протяжении нескольких дней перед тем, как Трамп заявил о скором выводе войск из Сирии.

Телеканал добавил, что на данный момент не ясно, как заявление Трампа повлияет на планы американской армии. Напомним, в конце марта Трамп рассказал, что Соединенные Штаты Америки «очень скоро» уйдут из Сирии. Трамп также подчеркнул: «Пусть другие об этом (ситуации в Сирии – прим. ред.) заботятся».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.