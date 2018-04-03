«Долг Януковича» в 3 млрд забыли?: россияне оценили «победный план» Киева над «Газпромом»

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Киев, 3 апреля. На Украине придумали, как «одержать победу» над российской компанией «Газпром», в Киеве хотят «арестовать» акции «Северного потока — 2», которые принадлежат российской фирме.

Автором «победного плана» выступил украинский политолог Кирилл Сазонов, который заявил, что «Газпром» «ожидает сюрприз».

По словам киевского эксперта, украинский «Нафтогаз» должен обратить внимание не на партии голубого топлива в подземных хранилищах Европы, а непосредственно на акции «Северного потока — 2». Он отметил, что до активов «Газпрома» в России «дотянуться труднее», пишут украинские СМИ.

Политолог считает, что такое развитие событий поставит Россию в тупик и «вызовет истерику». Сазонов отметил, что российская нефтегазовая компания «потрепала нервы Украине» из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

Представители «Газпрома» никак не отреагировали на заявления украинского политолога. А российские пользователи социальных сетей активно обсуждают «победный план» Киева.

Россияне напомнили о том, что есть так называемый «долг Януковича» в 3 миллиарда долларов, который Украина не спешит отдавать российской стороне. Кроме того, пользователи назвали украинскую идею «близорукой эйфорией».

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что «Северный поток — 2» превратит газотранспортную систему Украины в металлолом.

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