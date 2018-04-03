Цивилев собирается лично проверить торговые центры в Кемеровской области

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Новосибирск, 3 апреля. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев запланировал лично поучаствовать в проверках торговых центров после трагедии в Кемерово. С соответствующим призывом ранее обратился полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.

«Рекомендую мэрам городов и руководителям органов власти самим совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами поучаствовать в этих проверках», — сказал полпред на совещании по готовности регионов Сибири к паводку.

Меняйло привел в пример Цивилева, который, по его словам, «уже спланировал такую работу».

Напомним, что пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Согласно предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. При этом пожарная тревога так и не сработала, а персонал торгового центра не организовал эвакуацию людей. МЧС России предложило сделать проверки ТЦ в России регулярными и внезапными.

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