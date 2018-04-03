Около 5 тыс. националистов проводят марш «За украинское будущее без олигархов» в Киеве

В закладки

Киев, 3 апреля. Во вторник в центре Киева проходит марш националистических сил «За украинское будущее без олигархов».

Как передает корреспондент ФАН с места событий, возле стадиона имени Лобановского собрались около пяти тысяч активистов. Они держат в руках партийные и государственные флаги Украины.

К 10.30 по местному времени участники марша заблокировали движение в районе Верховной рады. В частности, было полностью перекрыто движение по улице Грушевского, частично заблокировано движение по улице Шелковичной.

К полудню участники акции от экономических требований перешли к «культурным». В митинге принимает участие скандально известная украинская писательница Лариса Ницой. Она обвиняет власти в том, что они якобы «недостаточно быстро вытесняют русский язык из образования и культуры».

Планируется, что участники пройдут маршем к зданиям кабинета министров, Верховной рады и администрации президента. С помощью акции активисты хотят добиться от властей выполнения «пошагового плана уничтожения олигархической системы» на Украине.

Также националисты требуют упростить для украинцев процедуру растаможивания автомобилей на еврономерах, которая в настоящее время обходится слишком дорого. Основными организаторами марша выступают организации «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.