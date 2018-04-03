Amazon попросил Zello не использовать его сервера для обхода блокировки Роскомнадзора

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Москва, 3 апреля. Популярный интернет-магазин Amazon попросил компанию Zello не использовать его сервера для обхода блокировки Роскомнадзора. Об этом во вторник заявил сооснователь Zello Алексей Гаврилов.

«Постоянно работал Роскомнадзор, чтобы заблокировать сам сервис. В результате Amazon к нам пришел, чей сервис мы использовали, и Amazon нас попросил больше не делать то, что мы делали для обхода блокировок на платформе Amazon», — рассказал он, выступая в эфире «Эхо Москвы».

Напомним, что Роскомнадзор ранее рекомендовал интернет-провайдерам заблокировать 15 млн IP-адресов, поскольку Zello, вопреки требованиям надзорного органа, отказалось регистрироваться в качестве распространителя информации. При этом 13,5 млн IP-адресов из тех, что были рекомендованы к блокировке, принадлежат компании Amazon.

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