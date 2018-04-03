Певец Трофим попал в базу «Миротворца» из-за поездки в Крым
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Киев, 3 апреля. Российский музыкант Сергей Трофимов, выступающий под сценическим псевдонимом Трофим, попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» из-за того, что посетил Крым.
Как стало известно, российский исполнитель попал в список скандального украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в Крым». Об этом сообщается на сайте.
Напомним, что Крым стал частью Российской Федерации после проведенного референдума в марте 2014 года. Согласно данным, более 96% крымчан и 95% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.
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