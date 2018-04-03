Женская сборная России по гандболу осталась без серебра ЧЕ-2017 из-за допинга

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Вена, 3 апреля. Европейская гандбольная федерация (EHF) лишила женскую сборную России (среди игроков до 19 лет) серебряной медали европейского первенства 2017 года. Об этом говорится в официальном микроблоге организации в социальной сети Twitter.

OFFICIAL STATEMENT

The Court of Handball has released its ruling in a case against the Russian Handball Federation following anti-doping infringements of three of its players at the Women’s 19 EHF EURO 2017.

Read more: https://t.co/HeCBk1nOlW #ehf pic.twitter.com/tqpM5ie3JO — EHF (@EHF) April 3, 2018

Напомним, в начале текущего года EHF объявила о том, что игроки молодежной сборной России Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина, которые участвовали в европейском старте (игроки до 19 лет — Прим.ред.), сдали положительные допинг-пробы на мельдоний.

В результате спортсменки были дисквалифицированы на 20 месяцев (с момента сдачи допинг-проб) и лишены медалей турнира. Позднее срок был сокращен на 90 дней.

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