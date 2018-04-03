В Ростове их встретят с наручниками: СК РФ послал сигнал Порошенко и Авакову о скором конце

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента РФ, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России», — сказала Петренко.

Неприкасаемых нет

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН заявление СК. По его мнению, Москва послала Киеву сигнал о том, что конец уже близок.

«Конечно, кому-то на первый взгляд подобные действия могут показаться нелепыми — мол, как наше следствие собирается достать из Украины министра внутренних дел? На самом деле все это имеет гораздо более далекоидущие замыслы. Основная цель — продемонстрировать украинским элитам, что неприкасаемых среди них нет и не будет. И что, случись чего, в Ростове никого из них не будут встречать, как Януковича. Вернее, встретят — но с наручниками. Это на всякий случай, чтобы никто не питал иллюзий. Вот представьте себе, нынешняя власть окончательно надоест Западу, и ее решат поменять. Не важно, через новый Майдан или на выборах. Важно то, что власть поменяют, уберут конкретных личностей

Это значит, что этих конкретных личностей при новой власти на Украине вполне могут начать преследовать, чтобы повесить на них все грехи и ошибки постмайданной Украины. Куда им податься? На Запад? Ну, если кто забыл, был такой Павел Лазаренко, у которого даже панамский паспорт был. Его там, на Западе, весьма тепло приняли», — пояснил Дмитрий Родионов.

Напомним, Павел Лазаренко — бывший премьер-министр Украины. Он бежал из страны в США в связи с крупным коррупционным скандалом. Однако в 2004 году был осужден в США по обвинению в отмывании денег.

В Россию теперь, заметил эксперт, тоже хода нет. И уголовные дела против отдельных политиков — тому весомое подтверждение. Конечно, эти дела надо возбуждать так и так — в рабочем порядке, ведь имело место преступление против граждан России. Это работа следственных органов, и они ее выполняют вне зависимости от того, кто подозреваемый, будь он хоть депутат, хоть министр, хоть президент соседней страны.

«Ну, президента пока трогать нельзя, это будет уже прямое нарушение всех международных норм. Но ключевое слово опять же «пока». Когда президент перестанет быть президентом, на него тоже может найтись масса томов уголовных дел. То есть Порошенко может стать следующим. Кстати, тут и напрягаться не придется — эта работа уже ведется трибуналом в Донецке. А учитывая, что судьи там граждане Украины и судят они по украинским законам — то все будет выглядеть в рамках приличия: украинские граждане судят украинского гражданина по украинским законам, а не так, чтобы в очередной раз давать им повод на весь мир вопить о «военнопленных Кремля». Конечно, до этого момента надо еще дожить, но он настанет», — добавил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, ни на Западе, ни в России этим киевским временщикам рады не будут. Понимают ли они это? Конечно, подчеркнул Родионов, понимают.

«В свое время Яценюк называл свой Кабмин правительством камикадзе. Далеко глядел. После государственного переворота и попадания Украины под прямое управление из Вашингтона любая власть в этой стране будет властью камикадзе. А все камикадзе, как долго и красиво они бы ни исполняли свои «номера», заканчивают одинаково. Но власть и деньги — то, что затягивает больше всего, то, с чего уже нельзя соскочить. И каждый из этих лжеминистров, депутатов и прочих в душе надеется, что всех собак повесят на другого, а ему удастся в последний момент выйти из игры, как в казино, сорвав большой куш. Жизнь показывает, что это крайне редко кому удается», — резюмировал Дмитрий Родионов.

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