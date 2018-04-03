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Новости Сирии
Сирия новости 3 апреля 12.30: курды и США стягивают силы в Манбидж и Ракку, обстрелы ИГ на юге Дейр-эз-Зора
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    Сирия новости 3 апреля 12.30: курды и США стягивают силы в Манбидж и Ракку, обстрелы ИГ на юге Дейр-эз-Зора

    12:30  3 Апреля 2018
    9158

    Курды

    Сирия, 3 апреля. Курды и США перебрасывают подкрепления на север САР — к Манбиджу и Ракке. Остатки отрядов ИГИЛ1 открыли огонь по позициям САА в окрестностях Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре. ВВС САР ведут бомбардировки опорных пунктов «Джебхат ан-Нусры»***1 в провинциях Идлиб и Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обстрелы объектов «Тахрир аш-Шам» к северо-востоку от Даръа; нанесли авиаудары по позициям террористов на севере от Хамы и в различных районах провинции Идлиб.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вместе с «Джейш Аль-Ислам»***** продолжают перебираться из Думы в город Джараблус; подверглась ударам артиллерии САА в окрестностях Кафр Зеты.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ): открыло огонь из ракетных установок по восточной окраине Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

    Международная коалиция: формирует новую военную базу на северо-востоке провинции Алеппо; совершила авианалет на город Аш-Шафаа на восточном побережье Евфрата.

    Курды: направили значительные подкрепления в Манбидж и Ракку в преддверии новой фазы военной операции Турции.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Мирные жители, ранее эвакуированные из Восточной Гуты в связи с антитеррористической кампанией Сирийской арабской армии (САА), начинают постепенно возвращаться в свои дома — в освобожденные одними из первых поселения Ан-Нашабия, Хазрама, Хош Ад-Давахира и другие близлежащие населенные пункты. Согласно сведениям новостного Telegram-канала (C_Military1), в родные места вернулись уже около 40 тысяч человек. В настоящий момент в оккупации в этом районе к востоку от Дамаска остается только город Дума и окрестности, которые занимают боевики группировок «Джейш Аль-Ислам» и «Джебхат Фатх аш-Шам». Однако благодаря усилиям российского Центра по примирению сторон недавно было достигнуто соглашение об эвакуации исламистов в город Джараблус, расположенный на севере арабской республики у границы с Турцией.    

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Международная коалиция, возглавляемая США, и проамериканские курдские Демократические силы Сирии (SDF)**** направили значительное подкрепление на север САР — к городам Манбидж и Ракка. Эти населенные пункты являются следующими целями турецкой антикурдской операции. По данным оппозиционного источника в Twitter (@muhammadjazira1), Соединенные Штаты направили в регион порядка 300 своих военнослужащих.  

    Между тем агентство Euphrates Post передает, что вооруженные силы США разворачивают новый — уже третий — пункт базирования в окрестностях Манбиджа к северо-востоку от Алеппо. Данный объект формируется недалеко от населенного пункта Айн Ан-Нахиль, находящегося в северных предместьях Манбиджа.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    ВВС западной коалиции нанесли новую серию ударов по восточному побережью Евфрата в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Бомбардировкам, в частности, подвергся город Аш-Шафаа, где по-прежнему фиксируется активность разрозненных отрядов «Исламского государства», передает арабский информационный канал в Telegram Sound and Picture. Сведения о возможных очередных жертвах среди гражданского населения и о том, был ли нанесен какой-то урон боевикам ИГ1, пока уточняются.

    Остатки отрядов ИГИЛ, концентрирующиеся к востоку от Евфрата, вновь нанесли удар по расположениям правительственных войск САР в окрестностях города Абу Кемаль, расположенного у иракской границы. Об этом сообщает подконтрольный «Исламскому государству» Интернет-портал FURAT. Огонь велся из ракетных установок, об итогах обстрела не сообщается. Таким образом, участившаяся активность ИГ в этом районе в очередной раз указывает на то, что курдские формирования и силы США так и не провели полную и окончательную зачистку местности за Евфратом.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Как передает подконтрольный вооруженной оппозиции Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, правительственные силы обстреляли опорные пункты бандформирований на северо-востоке от Даръа. Так, по информации SOHR, под ударами оказались позиции исламистов в предместьях прифронтовых поселений Аль-Гария Аль-Гарбия и Иб. Огонь велся из артиллерийских орудий. Сведений о нанесенном боевикам уроне, однако, не сообщается. В регионе наряду с умеренными группировками по-прежнему базируются террористы «Джебхат ан-Нусры», на которую не действует установленный на юго-западе Сирии режим тишины. Кроме того, ряд формирований, аффилированных с «Хайят Тахрир аш-Шам», уже неоднократно нарушали достигнутые договоренности о перемирии, совершая нападения и ведя огонь по расположениям САА.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Оппозиционные Telegram-каналы Emaan Media Center и SyriaNow10 вновь активизировались, утверждая, что военные самолеты ВВС Сирии интенсифицировали авиаудары по опорным пунктам так называемой вооруженной оппозиции в различных районах провинции Идлиб. По данным подконтрольных боевикам Интернет-ресурсов, правительственная боевая авиация вела бомбардировки позиций исламистов в окрестностях городов Аль-Бара, Джиср Аш-Шугур, Сукайк, Эриха и ряда других населенных пунктов. Стоит отметить, что в регионе дислоцируются различные антиправительственные формирования, в том числе радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам», в отношении которых не действует режим без огня, установленный в соответствии с договоренностями о создании в САР четырех зон деэскалации.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Сирийские правительственные силы нанесли удары по террористическим бандформированиям, базирующимся в районе Аль-Латаминского выступа в северной части Хамы. Канал Emaan Media Center передает, что военнослужащие САА вели артиллерийский огонь по военным объектам боевиков недалеко от Кафр Зеты, а ВВС САР наносили авиаудары по их позициям в предместьях города Мурек. Данных об ущербе, нанесенном исламистам, источник, однако, не приводит. Данный выступ находится в оккупации вооруженных группировок с 2012-го года. Аль-Латамина является главным бастионом формирования «Джейш Аль-Изза», которое аффилировано с «Джебхат Фатх аш-Шам».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #дейр-эз-зор #манбидж #ракка #идлиб #даръа #джебхат ан-нусра #восточная гута
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