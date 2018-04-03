Тысячи националистов вышли на антиправительственный марш в центре Киева

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Киев, 3 апреля. В центре Киева правоохранительные органы перекрыли движение транспорта по улицам Грушевского, Шелковичной и Арсенальной из-за марша националистов.

Марш проходит во вторник утром в украинской столице. Из-за перекрытия улиц были изменены маршруты движения общественного транспорта. Отмечается, что акцию проводят активисты «Свободы», «Национального корпуса», «Правого сектора»1. Число протестующих достигло 2,5 тысячи человек. Они намерены своим протестом добиться «деолигархизации» Украины.

Как передает корреспондент ФАН, националисты во вторник проследуют к зданиям правительства, парламента Украины, администрации президента Петра Порошенко. Сейчас за общественным порядков в Киеве следят около 1,5 тысячи человек: полицейские, саперы и кинологи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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