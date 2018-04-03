Российские власти нашли способ решить проблему дорог

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Москва, 3 апреля. В ближайшие шесть лет российские власти потратят на ремонт и строительство дорог порядка 11 триллионов рублей. По мнению специалистов, решить проблему и избежать экономии подрядчиков на дорожных работах поможет их личная заинтересованность в эксплуатации трасс.

В частности, добиться более качественного ремонта дорожного покрытия можно с помощью платных дорог и инфраструктурной ипотеки. Именно на это, как пишет «Комсомольская правда», собираются сделать ставку российские власти.

В том случае, если инвестор ведет строительство за свои деньги, а затем собирает плату за проезд, он заинтересован в том, чтобы по окончании работ меньше вкладываться в содержание трассы. При инфраструктурной ипотеке содержать дорогу в течение нескольких лет, пока государство будет выплачивать средства, также придется самой компании, осуществляющей строительство, поэтому «халтурить» коммерсанту будет невыгодно.

При этом, как отмечают в Минтрансе, улучшение дорог в стране экономически выгодно. Оно сделает Россию более привлекательной для международного автомобильного грузового транзита. Кроме того, вклады в инфраструктуру будут способствовать развитию внутренней экономики.

Также, по данным Минтранса, строительство и ремонт дорог создадут новые рабочие места: в ближайшие шесть лет строить, обслуживать трассы и производить для этого материала будут 400-450 тысяч человек. Для выполнения задач, на которые российские власти выделяют 11 триллионов рублей, количество работников необходимо будет увеличить на 15-20%.

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