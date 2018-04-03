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Украина
«Мы не в Косово и не в Хорватии»: экс-глава МИД Украины объяснил, почему Киеву нельзя наступать на Донбасс
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    «Мы не в Косово и не в Хорватии»: экс-глава МИД Украины объяснил, почему Киеву нельзя наступать на Донбасс

    12:03  3 Апреля 2018  /обновлено: 15:47  03 Апреля 2018
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    «Мы не в Косово и не в Хорватии»: экс-глава МИД Украины объяснил, почему Киеву нельзя наступать на Донбасс

    Киев, 3 апреля. Экс-министр Украины Константин Грищенко объяснил, почему силовое возвращение под контроль Киева Донбасса невозможно. Если украинские власти будут действовать по так называемому «хорватскому сценарию», им помешает Россия, уверен он. При этом поддержки Запада Киеву в этом случае ждать не стоит.

    К счастью, как считает Грищенко, руководство ВСУ понимает, какая мощь будет противостоять украинской армии и учитывает то, что «там уже на границе сконцентрированы силы, которые специально для этого и готовятся. По крайней мере, для такой вероятности».

    «Учитывая опыт Дебальцево, я не думаю, что есть на сегодняшний день политическая воля это делать. И, пожалуй, это хорошо. Хуже, если у нас будут ура-патриоты, которые смогут пойти на авантюру, потому что авантюры такого рода иногда ведут к потере государственности”, – сказал экс-министр в эфире местного телеканала.

    Он также отметил, что наступление Украины на ЛНР и ДНР не поддержат и западные покровители Киева. «Мы не в ситуации Косово, не в ситуации Хорватии. Там все-таки было противостояние, хоть и меньших сил в сравнении с Сербией но все-таки сопоставимых при поддержке сначала вялой, а потом все большей не совсем объединенного, но очень мощного Запада», — пояснил дипломат.

    У Киева же, подчеркнул Грищенко, такой поддержки нет, поэтому рассчитывать на мощную и быструю помощь не приходится.

    «Мы можем сколько угодно говорить о потенциале проведения такой, по примеру хорватской, операции, но для этого нет условий», – предупредил он.

    Ранее Министерство обороны ДНР сообщило, что украинские войска в промежутке между мартом и июнем намерены начать полномасштабную войну в Донбассе.

    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, план  предусматривает преодоление ВСУ полосы обеспечения, прорыв первого оборонительного рубежа в пределах опорных пунктов рот и районов обороны батальонов первого эшелона подразделений ДНР и ЛНР, а после захват выгодных рубежей.

    Главный удар, как отметил полковник, Киев нанесет к северу и югу от Донецка, а в ходе дальнейшего наступления силовики намереваются захватить рубеж Лутугино-Илловайск-Комсомольское-Победа.

    Другой удар, по его словам, придется по южному участку фронта в направлении Саханки. По замыслу украинского Генштаба, наступление позволит разгромить ДНР и выйти на границу с РФ, добавил он.

    «Отмечу, что планируемый ВСУ блицкриг не принесет украинской стороне ожидаемого результата, и в случае вооруженной агрессии в отношении Народных республик, противнику будет нанесен непоправимы урон», — заключил полковник.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #всу #киев #донбасс #украина
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