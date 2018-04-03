МИД РФ назвал целенаправленным ударом по России высылку дипломатов из-за «дела Скрипаля»

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Москва, 3 апреля. С помощью инцидента в Солсбери был нанесен целенаправленный удар по дипломатическому присутствию России в целом ряде стран Запада, прежде всего в США и Великобритании, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, «дело Скрипаля» — это «трагедия в смысле международных отношений».

Замминистра отметил, что в своем роде «дело Скрипаля» стало признанием со стороны Запада дипломатической мощи РФ.

«Был нанесен целенаправленный удар по дипломатическому присутствию в целом ряде западных стран, прежде всего в США и Великобритании, — отметил Грушко в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай». — Это как раз и есть результат их оценки дипломатической мощи России. И это те же санкции, только направленные против наиболее эффективно действующего инструмента государства».

По словам замглавы МИД РФ, «дело Скрипаля» и последовавшие за ней высылки дипломатов стали «серьезным вызовом для международного сообщества, для международных отношений». В общих интересах, отметил он, «не трогать то, что имеет исключительно важную роль, особенно в периоды турбулентности», сообщает РИА Новости.

Напомним, британская сторона до сих пор, несмотря на то, что с момента инцидента с предполагаемым отравлением в Солсбери прошел почти месяц, не предоставила никаких доказательства причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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