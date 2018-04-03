Госдума одобрила введение экономических санкций против Латвии

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Москва, 3 апреля. Заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств во вторник было принято на заседании Государственной думы. В нем предлагается ввести против Латвии специальные экономические меры.

Как считают депутаты, действия властей Латвии — нарушение свободы и прав русскоязычных граждан, проживающих в республике. Они должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении этой прибалтийской страны, предусмотренных федеральным законом «О специальных экономических мерах».

В рамках закона экономические меры могут быть направлены на прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров РФ в области внешнеэкономических связей, установление ограничений на осуществление туристской деятельности, изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин, на запрещение финансовых операций или установление ограничений на их осуществление.

Напомним, ранее президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил закон о переводе школ национальных меньшинств страны на латышский язык, подписав соответствующий документ 2 апреля. Реформа должна завершиться к 2021/22 году. Посольство России в Латвии подвергло критике перевод русских школ в Латвии на латышский язык обучения.

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