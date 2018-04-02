Автомат Калашникова разобрали на товарные знаки | Новости
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Россия
Автомат Калашникова разобрали на товарные знаки
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Путин: РФ и Турция сделают все необходимое для запуска АЭС «Аккую» в 2023 году
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