Автомат Калашникова разобрали на товарные знаки

Москва, 3 апреля. О том, как легендарный Михаил Калашников кормит свою семью после смерти, как устроен бизнес детей и внуков знаменитого конструктора, Федеральному агентству новостей в эксклюзивном интервью рассказал генеральный директор ЗАО «М.Т. Калашников» Александр Желтов.

То, что ЗАО «М.Т. Калашников» — предприятие семейное, становится понятно уже из очень уважительного обращения генерального директора к владельцам компании. Никакого отстраненного «акционеры», насмешливого «боссы» или подобострастного «хозяева». Всех владельцев компании Александр Желтов даже заочно называет по имени и отчеству, а самого умершего в 2013 году изобретателя всемирно известного бренда именует исключительно «Михал Тимофеевичем».

С легендарным Калашниковым Александр Желтов познакомился на четверть века раньше, чем начал управлять его семейным бизнесом. И сама эта история больше похожа на остросюжетный политический детектив.

Связи и мрази

«Это было в 1990 году, когда американский ученый Эдвард Эзелл, специалист по истории оружия, приехал в СССР презентовать Михал Тимофеевичу свою книгу о создании АК-47 («История АК-47: эволюция оружия Калашникова» — ФАН). Тогда Ижевск был закрытым городом, понятно, что американца туда не пустили. Но ему устроили встречу с Калашниковым на полигоне «Выстрел» в подмосковном Солнечногорске. После этого Эдвард решил пригласить Михал Тимофеевича в США. Начал писать письма, но ответа не получал. Понятно почему: Михаил Тимофеевич был невыездным, у него даже загранпаспорта не было».

Александр Желтов, в 1979 году окончивший Московский авиационный институт по специальности «Разработка авиационных систем управления и навигации», в то время работал консультантом в Музее авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне. Эдвард Эзелл занимал пост хранителя Национальной коллекции стрелкового оружия в расположенном поблизости Музее американской истории того же Смитсоновского института.

«Он позвонил, попросил о встрече. Мы встретились. Эдвард рассказал, что у него никак не получается пригласить Михал Тимофеевича в Штаты. Я ничего ему не обещал, но несколько его приглашений взял. По возвращении в СССР выяснил, что не отвечают только потому, что окончательное решение должно исходить от «Ижмаша». А там руководство крайне ревновало Михал Тимофеевича за его известность во всем мире, и, конечно, эти письма ему даже не показывали. Мне удалось провести целый ряд манипуляций, прежде чем приехать в Ижевск к директору завода, им тогда был Олег Собин».

Александр Желтов использовал свои связи в министерстве обороны, чтобы встретиться с заместителем министра Евгением Шапошниковым. Это было время перестройки и гласности, а Михаил Горбачев недавно стал первым президентом Советского Союза, так что маршал не стал возражать против поездки изобретателя легендарного автомата в США.

«Шапошников подключил КГБ (Комитет государственной безопасности — ФАН.), выясняя, есть основания для отказа в выезде или нет. В кабинет пришли кэгэбешники и сказали, что уже столько стран производят АК-47, что смысла запрещать выезд изобретателю нет. Я получил статус консультанта министерства обороны, Шапошников выдал мне все контакты».

Но на оружейном заводе отпускать Калашникова ни за что не хотели.

«Директор «Ижмаша» мне резко отказал, заявив, что приглашать надо не только Михал Тимофеевича, но и его. В то время такая обстановка была, что все они страшно ревновали Калашникова. Разговор был примерно такой: «Кто такой этот Калашников?». Он не был заместителем генерального директора, не был генеральным конструктором (эту должность он получил позднее — ФАН), он был руководителем группы конструкторов. У него не было даже конструкторского бюро. Если у Евгения Драгунова (также работавший на «Ижмаше» конструктор, изобретатель знаменитой снайперской винтовки — ФАН) было в подчинении 500 человек, то у Калашникова — всего 12». В ответ я попытался объяснить, что я не частное лицо, а представляю министерство обороны. На что директор «Ижмаша» стал орать, что он видел всех очень далеко и что министр обороны ему не начальник, что он подчиняется министерству оборонной промышленности. Я тут же передал наш разговор в Москву по телефону в его же приемной. Через пять минут гендиректору позвонили и объяснили, что так вести себя нельзя».

Через две недели Михаилу Калашникову и его средней дочери Елене оформили загранпаспорта и выездные визы, и они поехали на встречу с Эдваржом Эзеллом. Оказанной услуги Михаил Калашников не забыл.

«После этого у нас завязалась дружба, я помогал им какими-то мелочами. Потом практически во все поездки через Москву Михал Тимофеевич или ночевал у меня, или останавливался, если были большие промежутки между поездами. Потом я к нему в Ижевск поехал, когда на 75-летие в 1994 году Борис Ельцин вручал ему генеральские погоны».

Ценные контакты, которыми советника Минобороны снабдил маршал Евгений Шапошников, второй раз использовать не удалось — СССР перестал существовать через год. Гендиректор «Ижмаша» Олег Собин проработал до 1995 года, но уже не мешал карьере Калашникова.

«Кстати, этого директора — когда он уволился и жил на повышенную, но все же пенсию, и ему пришлось туговато, всячески поддерживал «Фонд Калашникова» (учрежденный в 2002 году Межрегиональный общественный фонд имени М.Т. Калашникова — ФАН). Его постоянно поздравляли с праздниками, покупали продовольственные наборы, организовывали диспансеризацию с визитом врача на дом».

Первый блин водкой

Сначала мысль использовать фамилию изобретателя в маркетинговых целях пришла в голову руководству расположенного в удмуртском райцентре Глазово ликеро-водочного завода. Выпускать водку «Калашников» завод начал после реконструкции в 1995 году. Сначала новый бренд был недорогим, но уже через год напиток стали разливать в бутылку в форме одноименного автомата и позиционировать в премиальном сегменте.

Елена Калашникова рассказывала, что в отца уговорили подписать контракт, а в замен он получал от Глазовского ЛВЗ по 300 тысяч рублей в год. Но после его смерти в декабре 2013 года завод прекратил выплаты, и наследники не получили ничего.

«ЗАО «М.Т. Калашников» тут не причем. Это непосредственно Михал Тимофеевич подписывал договор. С его согласия на завод зарегистрированы торговые марки «Калашников» в виде этикеток со словами «водка», «стандарт» в категориях 32 и 33 (безалкогольные и алкогольные напитки)».

По словам Александра Желтова, с текстом договора Михаила Калашникова с Глазовским ЛВЗ он не знаком, и перспективы возобновления ежегодных выплат за использование бренда оценивать не стал.

Автоматический бизнес

Поставить на широкую ногу бизнес на имени деда попытался Игорь Красновский, внук изобретателя от средней дочери Елены. В конце 2002 года он вместе с дедом и матерью основал в Москве ЗАО «М.Т. Калашников», которое должно было продавать лицензионные права.

«Использование торговых марок по категориям зафиксировано в соглашении, которое долго обсуждалось, между концерном и «Фондом Калашникова». Есть товарные знаки на фамилию «Калашников» и в английской транскрипции Kalashnikov. Есть товарные знаки АК-47 — они частично принадлежат ЗАО, частично — АО «Концерн «Калашников» (бывший «Ижмаш» — ФАН). Есть еще объемный товарный знак, который используется в товарах, которые сами по себе имеют вид автомата, либо в компьютерных играх, в которых стреляют из автомата Калашникова. Он принадлежит концерну «Калашников». Есть еще товарный знак, который принадлежит «Фонду Калашникова», им управляет Елена Михайловна. Он представляет собой круг со звездой внутри, поперек звезды — перетяжка, на которой написано «Калашников», и по кругу — «Михаил Тимофеевич». Этот знак тоже зарегистрирован на широкую группу товаров. Также зарегистрированы марки со словами «Концерн Калашников». Слово «концерн», понятное дело, не защищается (оно общеупотребимое), а защищается слово «Калашников». Она тоже зарегистрирована на широкую группу товаров — изготовление оружия и все, что с этим связано вроде обработки металла. Марка «Калашников» в одежде принадлежит концерну, нам принадлежит марка АК-47».

Заодно марки разделены между «Фондом Калашникова» и ЗАО «М.Т. Калашников». Фонд управляет маркой «Калашников», компания — маркой АК-47. Например, у «Фонда Калашникова» есть контракт с Ижевским заводом тепловой техники, который выпускает тепловые пушки, тепловентиляторы и инфракрасные обогреватели.

«Они выбрали самую надежную продукцию, улучшили ее дизайн и заключили с фондом контракт на использование марки».

Но ЗАО «М.Т. Калашников» это не касается — компания продвигает почти исключительно марку АК-47.

Игорь Красновский был первым генеральным директором ЗАО «М.Т. Калашников», «но никаких результатов не добился», утверждает Александр Желтов.

Европейские газеты писали в начале 2003 года, что расположенная в Золингене немецкая фирма Marken Marketing International (MMI) будет выпускать под маркой АК-47 алкогольный коктейль, зонтики, теннисные ракетки, средства для бритья и, даже, полноприводный автомобиль. Михаил Калашников должен был получать 30% от их продажи. Но из затеи ничего не вышло.

«Сын Елены Михайловны, к сожалению, ничего, кроме регистрации ЗАО, не сделал. Я стал директором в конце 2015 года, и до сих пор просто наемный менеджер. Компания принадлежит детям Михаила Калашникова и, в небольшой доле, одному из его внуков, основателю компании Игорю Красновскому. Я подключился к управлению потому, что генеральный, который на тот момент управлял, сказал, что от «Концерна Калашников» поступил иск, он ничего не может сделать, ему неохота, у него нет времени. И тогда Елена Михайловна попросила меня его заменить. Больше года я занимался исключительно судом с «Концерном Калашников». Потом Елена Михайловна убедилась, что надо все-таки что-то продавать, заниматься бизнесом, использовать этот знак».

Так с середины 2016 года семейное предприятие стало активно развивать принадлежащую ему марку АК-47.

«Есть товарные категории, которые приносят прибыль, а есть те, которые не приносят. Возьмем сувенирную продукцию — она может уйти в ноль в лучшем случае. Бренд игрушек весной 2016-го отсудил «Концерн Калашников». Но в нашем случае это небольшая потеря, потому что бренд АК-47 в игрушках не развит и не известен».

Основную прибыль ЗАО «М.Т. Калашников» получает от продажи одежды с лейблами «АК-47». Сейчас ее продают интернет-магазины Modis и Wildberries. В основном это мужская одежда: футболки, толстовки, кепки. У Modis разница в цене футболки с обычным принтом и лейблом АК-47 составляет 200 рублей. Но владелец марки получает лишь небольшую часть этой разницы. Магазины отчисляют семье процент от продаж — от продаж футболок компания получает 20-30 рублей.

По словам Александра Желтова, сегодня и Фонд, и ЗАО зарабатывают частично на продаже лицензионных прав, частично из других источников. Получается такой семейный траст в российском праве, который обеспечивает управление интеллектуальными правами семьи Калашниковых.

«Все члены семьи живут в Ижевске, на жизнь им хватает. Есть где жить, есть чем заниматься. В основном распоряжается этими деньгами «Фонд Калашникова», тратит их на патриотические мероприятия, соревнования имени Калашникова, на поддержку имиджа Михал Тимофеевича. На ВДНХ с декабря 2014 года до февраля 2015-го проводил выставку о жизни Калашникова в павильоне «Рабочий и колхозница». В Ижевске выставка постоянно действующая».

Назвать сумму выручки от лицензионных платежей за брендованную одежду Александр Желтов отказался, сославшись на коммерческую тайну.

«Пока немного, но зарплату покрывает. Это больше работает на развитие знака. У нас нет производства и торговых площадей, мы только продаем лицензии. Мы следим, чтобы знак не использовался нехорошим способом. Наказываем тех, кто продает контрафакт».

Самим судиться с продавцами контрафакта невыгодно, потому что назначаемые судами компенсации не окупают затрат на юридическое сопровождение. Например, в мае 23017 года ЗАО «М.Т. Калашников» засудило московское ООО «Сказка» за продажу одежды без разрешения правообладателя. ЗАО дело выиграло, но вместо запрашиваемой компенсации в 100 тысяч рублей получило от ответчика только 10 тысяч рублей, плюс возмещение судебной пошлины в 2 тысяч рублей и 400 рублей затрат на контрольную закупку.

«Это не окупается, конечно. Но у нас есть юридические компании, которые оказывают такие услуги практически бесплатно. Мы подписали с ними соглашение, что основную выручку от судов они забирают себе, и мы не несем судебных расходов. Мы благодарны им за то, что они очищают рынок от контрафакта. Иначе продавцы не будут продавать продукты с нашими товарными знаками, потому что не смогут конкурировать с пиратами».

Сведения о поставщиках нелицензионных товаров компания получает из нескольких источников.

«Во-первых, это фирмы, с которыми мы заключаем лицензионное соглашение. Они знают свой рынок и указывают нам на недобросовестных конкурентов. Во-вторых, это таможня, у которой есть список зарегистрированных в России торговых марок. Если в страну ввозят товар с маркой АК-47 или «Калашников», они шлют мне письмо с просьбой подтвердить договоренности с импортером на использование товарного знака. И, если такой нет, сообщить, считаю ли я это нарушением своих прав или нет».

Борющиеся за свой счет с продавцами контрафакта юристы отчитываются перед ЗАО «М.Т. Калашников». На сегодня в производстве находится 13 дел, восемь они уже выиграли. Компенсация там составила от 30 тысяч до более 200 тысяч рублей. Эти деньги юристы забрали себе за проделанную работу.

Игрушки взяли автоматом

В том же интернет-магазине Wildberries продаются и несколько игрушечных автоматов АК-47. Это точно контрафакт, уверен Александр Желтов.

«Концерн никому право на продажу не давал. Ему нужно было консолидировать группу товарных знаков на себя, а игрушки ему безразличны и бороться с пиратами он не собирается».

До апреля 2016 года права на торговую марту АК-47 в классе «игрушки» принадлежали ЗАО «М.Т. Калашников», но в июне 2014 года «Концерн Калашников» подал иск с требованием отдать этот бренд ему.

«Если кто-то выпускает продукцию под товарным знаком без разрешения, то владелец может попасть на штраф в двойном размере от выручки от продажи этой продукции. И они побоялись, что этот товарный знак может быть использован нами для атаки в категории «макеты оружия». Выпускать игрушки концерн не собирался».

Макет — это такой же автомат, но со стесанным бойком или просверленным стволом, охолощенный. Такое оружие никогда не выстрелит, но его можно собирать и разбирать как настоящий автомат. «Концерн Калашников» продает макеты знаменитого оружия музеям и школам.

«Мы письменно заверили концерн, что их опасения беспочвенны, потому что макеты — это не игрушки (класс 28), а учебно-тренировочные материалы (класс 16), а товарный знак на эту категорию у них уже был. Но они все равно пошли в суд. Мы выиграли в первой и второй инстанциях. Доказали, что концерн никогда не выпускал и не собирается выпускать игрушки, а значит у него нет заинтересованности в получении товарного знака. И второй момент: если ты производил продукцию под товарным знаком или продавал лицензии, то лишить тебя этого знака не могут. Мы предъявили договор с компанией, которая производила для нас страйкбольные пневматические приводы (ружья – ФАН), которые были внешне похожи на автомат Калашникова».

Тем не менее, ЗАО «М.Т. Калашников» проиграло дело. Перелом наступил неожиданно, и Александр Желтов видит в этом использование концерном административного ресурса.

«Скорее всего, был звонок из администрации президента России. Естественно, подтвердить это я не могу, но было несколько моментов, которые на это указывают. Первый — после того, как дело вернули на повторное рассмотрение, суд на 180 градусов поменял свое мнение и на те же самые факты говорил прямо противоположное. В итоге мы проиграли апелляцию. После заседания судья вышла в коридор и сказала, что это самое противное решение, которое ей пришлось принять. Более того, в решение суда указано, что использование нами товарного знака доказано. По-закону это значит, что мы можем его использовать и дальше. Тем не менее, суд сослался на какую-то экспертизу, которую мы так и не смогли обнаружить».

Все потери от проигранного дела Александр Желтов оценивает в 100 тысяч рублей, а рынок игрушек считает неинтересным для использования марки АК-47.

«Много ли прибыли приносят игрушки? Отчисления нам как правообладателю могут доходить до 10% оптовой цены, но оптовая цена на пластмассовый автомат — 100 рублей, их может быть продано 5 тысяч штук. Доход 50 тысяч рублей — не та сумма, ради которой стоит бороться. Примерно столько я потрачу на подготовку договора и оплату услуг юристов».

Открыл и съел

Сейчас семейная фирма Калашниковых старается нащупать новые российские рынки, на которых марка АК-47 сможет приносить доход. Доступ за границу для компании закрыт наглухо.

«Регистрация Росспатента действует только на территории России. За рубежом 98 компаний к сегодняшнему дню зарегистрировали знаки АК-47 и «Калашников» в различных товарных классах. Так что даже «Концерн Калашников» не может выйти на иностранные рынки. По европейскому и американскому законодательству, кто первый пришел — того и тапки. В расчет не берется ни наличие производства, ни принадлежность к основателю. Отсудить практически нереально. Свободными остались лишь отдельные товарные классы, не представляющие коммерческого интереса».

Бесперспективным Александр Желтов считает рынок сувенирной продукции, вроде ручек, блокнотов и кошельков с лейблом АК-47. Зато компания использует их для самопрезентации и в качестве корпоративных подарков.

В тоже время само собой и без особых усилий сложилось и расширяется направление использования принадлежащей компании марки «Калашников» по 41 классу (образование и спортивно-массовые мероприятия).

«Уже несколько соревнований провели. Платить организаторы обязаны, потому что им нужен договор, а наше законодательство считает, что если там не стоит никакой суммы, то он является ничтожным и любой может это название оспорить. Оплата скорее условная — с каждого мероприятия нам капает порядка 20 тысяч рублей, но проводятся они ежегодно. Таких соревнований существует до десяти. Есть предложение провести шахматный турнир, военно-спортивные игры. Есть школы, в которых культивируется военное воспитание, и которые носят имя Калашникова. Понятно, что со школы ничего существенного взять у нас рука не поднимется, но порядка десятки в год там получается».

Имя изобретателя АК-47, в частности, носит и Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова. Но самым перспективным Александр Желтов считает рынок продуктов питания, готовых к немедленному употреблению.

«Как автомат Калашникова — открыл и съел... Мы близки к подписанию контракта на поставки в Россию специального спортивного питания для яхтсменов. Я в свое время работал в компании Ericsson и участвовал в подготовке Volvo Ocean Race, знаменитой кругосветной регаты. Я не яхтсмен, но помогал собирать яхту, ел продукты вместе с командой. Питание для яхтсменов — страшно невкусная гадость, которую только яхтсмены и могут есть, по-моему. Это специальным образом приготовлены продукты с расчетом на то, чтобы они не портились при попадании морской воды, могли долго лежать на жаре и чтобы с яхтсменами потом ничего не происходило. Если эти требования понизить, то получится более-менее вкусный продукт, который пригоден для других видов экстремального спорта, вроде альпинизма и даже обычных походов».

В России нет производителя таких продуктов. Какой-то посредник должен импортировать продукт, который будет произведен за рубежом по заказу ЗАО «М.Т. Калашников». При этом компания не намерена инвестировать и продавать, а только получать деньги за использование товарного знака.

«Это одно из направлений, о котором мы думаем. Но традиционные наши консервы вроде «Завтрака туриста» тоже в поле нашего внимания. Другие категории, в которых мы бы хотели быть — это различные спортивные товары, такие как скейтборды, горные велосипеды и все, что относится к экстремальным видам спорта».

Но процесс это не быстрый — на развитие нового товарного знака, чтобы он вышел на рынок и стал узнаваемым, Александр Желтов отводит пять-шесть лет.