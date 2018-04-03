Россия послала НАТО сигнал на фоне дела Скрипаля: на Западе отреагировали на испытания «убийцы спутников»

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Москва, 3 апреля. Россия провела тестовые испытания новейшей ракеты 53Т6, известной как «убийца спутников». Данная ракета способна ликвидировать шпионов Североатлантического альянса на орбите, а также поражать самолеты и межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом пишет обозреватель Daily Mail Уилл Стюарт.

Журналист напомнил, что запуск был произведен на военном полигоне «Сары-Шаган», расположенном в Казахстане, после того, как Брюссель и Вашингтон выслали российских дипломатов в связи с так называемым «делом Сергея Скрипаля».

Стюарт отметил, что испытаниями новой ракеты Россия послала Западу сигнал с «предостережением» на фоне дела Сергея Скрипаля.

Российские военные эксперты уже назвали ракету «убийцей спутников», но она также может уничтожать самолеты и межконтинентальные баллистические ракеты.

На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) #Минобороны #ПВО #ВКС pic.twitter.com/TPCoSJp4St — Минобороны России (@mod_russia) April 2, 2018

«Новая модернизированная противоракета благополучно выполнила свою задачу и ликвидировала цель в установленное время», — заявил накануне генерал-майор Андрей Приходько.

Оборонное ведомство Российской Федерации отказалось раскрывать подробности касательно «секретной системы».

Напомним, 4 марта в британском Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона считает, что Россия причастна к инциденту, но никаких доказательств на этот счет не представила. Россия категорически отрицает все обвинения.

В результате ряд стран Евросоюза, США и Украина выслали российских дипломатов из солидарности с Лондоном.

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