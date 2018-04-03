Глава Кемерово поблагодарил россиян, не оставшихся в стороне от трагедии

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Кемерово, 3 апреля. Глава Кемерово Илья Сердюк поблагодарил россиян за активную поддержку в связи со страшным пожаром, который унес десятки жизней взрослых и детей.

«До глубины души признателен вам за то, что в эти тяжелые дни утраты разделили наше горе и были рядом с нами, своим сочувствием помогая кемеровчанам укрепить дух и стойкость», — отметил Сердюк.

По всей стране люди выходили на улицу, принося с собой цветы и мягкие игрушки в память о погибших. Практически каждый предлагал помочь в ликвидации последствий или оказать помощь пострадавшим, передает «Газета Кемерова».

Напомним, что пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Согласно предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. При этом пожарная тревога так и не сработала, а персонал торгового центра не организовал эвакуацию людей. На скамье подсудимых оказались арендатор торгового центра, охранник и сотрудник, который устанавливал сигнализацию. В настоящее время следователи выясняют причину и обстоятельства трагедии, а также устанавливают степень ответственности всех причастных к этому людей.

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