Глупая ситуация: Эстония оконфузилась, представив Казахстану доклад с запретным кадром

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Таллинн, 3 апреля. МВД Эстонии оконфузилось перед представителями Астаны, использовав в одном из докладов фотографию запрещенного в Казахстане фильма «Борат», передает ERR.

Эстонию ранее посетил с рабочим визитом вице-премьер Казахстана Аскар Жумагалиев. По словам одного из участников встречи, во время обсуждения актуальной повестки произошел конфуз.

Представитель Эстонии в своем докладе использовал изображение Бората, которого сыграл британский комик Саша Барон Коэн. Глава МВД Эстонии Андрес Анвельт был вынужден лично извиниться перед гостями из Казахстана в связи с неудачным слайдом. Он назвал инцидент недоразумением.

«Это была действительно глупая ситуация, но, к счастью, все было решено на месте», — прокомментировал источник.

Напомним, что в Казахстане образ тележурналиста Бората из одноименной ленты табуировали. По словам властей, он создает впечатление, что Казахстан — это отсталая страна с консервативными взглядами. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подверг фильм жесткой критике, отметив, что картина «снималась в бедной румынской деревне».

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