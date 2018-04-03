Британский студент превратил мертвого кролика в «пасхальный» тостер

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Лондон, 3 апреля. Британский студент-дизайнер Джек Девани превратил мертвого кролика в тостер — в буквальном смысле. Умелый таксидермист в буквальном смысле обтянул тостер шкурой мертвого животного и заявил, что создал этот «кролик-тостер» на Пасху.

Отметим, на Западе одним из традиционных символов католической Пасхи считается пасхальный кролик — но Девани в этом направлении пошел очень далеко. В прошлом году он уже успел прославиться, предложив через свой интернет-магазин пеналы, изготовленные из тушек крыс. Выручку он тратит на оплату своего дизайнерского образования.

«Что может быть хуже, чем с утра вытащить волос из завтрака? Лучше вытащить завтрак из волос!» — приводят «Дни.ру» комментарий шутника под опубликованным в Интернете видео.

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