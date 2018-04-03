Перед «Евровидением» позвоню Пугачевой: Самойлова рассказала, как готовится к конкурсу

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Москва, 3 апреля. Певица Юлия Самойлова рассказала о подготовке к конкурсу «Евровидение», который пройдет в Португалии в начале мая.

В интервью «Комсомольской правде» певица призналась, что песня I won't break, подготовленная к конкурсу в этом году, нравится ей даже больше, чем та композиция, с которой Самойлова должна была выступить в 2017 году на Украине.

«Песней я очень довольна. Она мне нравится даже больше, чем прошлогодняя. Я чувствую себя в ней свободнее. И уже жду-не дождусь конкурса, чтобы выплеснуть все свои эмоции и энергию на сцене», — отметила Самойлова.

Певица рассказала, что за последнее время заметно подтянула английский язык, и ее произношение стало лучше. Самойлова также призналась, что общается с певицей Аллой Пугачевой и собирается советоваться с ней перед выступлением в Португалии.

«Я периодически ей позваниваю, рассказываю о своих новостях. Бывает, что и Алла Борисовна позвонит, если увидит меня где-то на телевидении. Очень приятно, что она следит за мной. У меня скоро выходит книга, в ней тоже есть история, связанная с Аллой Борисовной», — рассказала Самойлова.

Напомним, «Евровидение» в этом году пройдет в Португалии, так как музыкальный конкурс 2017 года на Украине выиграл португальский певец Салвадор Собрал. Напомним, Россию на «Евровидении-2017» должна была представлять Юлия Самойлова, но киевские власти запретили ей въезд в страну из-за посещения Крыма.

Российская сторона решила проигнорировать конкурс и объявила, что на следующем Евровидении страну будет представлять именно Самойлова.

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