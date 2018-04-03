Nokia обновит легендарный кнопочный телефон 2010

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Москва, 3 апреля. Финская компания Nokia планирует обновить модель кнопочного мобильного телефона 2010. Отмечается, что релиз телефона приурочен к 25-летнему юбилею модели.

Мобильный телефон Nokia 2010, выпущенный в 1994 году, планируют обновить и представить уже в следующем году. Как стало известно, обновленная версия легендарного кнопочного телефона будет оснащена цветным дисплеем и поддерживать 4G LTE. Отмечается, что обновленная модель Nokia будет ориентирована на страны Азии, Африки и Китая, сообщает Android Authority.

Напомним, что эксперты составили рейтинг телефонов, которые были выпущены компанией Nokia десять и более лет назад. Специалисты вспомнили легендарную модель Nokia 3310, а также Nokia X2–00 со стереодинамиками..

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